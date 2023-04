I giovani imparano a fare impresa

Dal 12 al 14 maggio torna la terza edizione di startup weekend, un evento organizzato da Fattor Comune in collaborazione con Riviera Banca, Uni.Rimini, il campus di Rimini dell’Università di Bologna e con il patrocinio del Comune di Rimini. L’evento è dedicato a 100 giovani provenienti da quattro scuole superiori di Rimini e Pesaro. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di aprire una finestra sul mondo del lavoro e permettere ai giovani di affacciarsi a quello che sarà il loro futuro. "Gli studenti si riuniranno per un corso di tre giorni durante i quali si dovranno mettere in gioco e collaborare tra di loro per creare un vero e proprio progetto imprenditoriale. Durante il primo giorno i ragazzi e le ragazze, dopo essersi divisi in team, si dedicheranno a un momento di condivisione e confronto per riuscire a formulare ‘un progetto di impresa’, che dovrà essere presentato a una giuria selezionata l’ultimo giorno del corso" spiega Gianluca Metalli, ceo di Fattor Comune. Un progetto che ha a cuore l’impatto sociale che può ottenere, in una realtà lavorativa sempre più difficile per i giovani. "Vogliamo creare una vera e propria rete di collaborazione e cooperazione tra giovani adulti e imprese del nostro territorio" afferma M. Letizia Guerra, professoressa e delegata del rettore per l’impegno pubblico dell’università di Bologna. "Un’ alleanza che vuole fare ‘imprenditività’, ovvero aiutare i giovani a diventare imprenditori di se stessi mettendo in gioco le proprie idee, le proprie esperienze e le proprie capacità". Un arricchimento non solo per i giovani partecipanti ma anche per le aziende stesse, infatti da questi eventi emergono idee e progetti. "A volte – dicono gli organizzatori – semplicemente cambiando il punto di vista e guardando il mondo attraverso occhi più giovani, riusciamo a migliorarci e migliorare il nostro territorio".

Marzia Versiglia