I giudici riaprono le sale slot chiuse dal Comune

Per il Tar le due sale slot vanno chiuse. Non la pensano allo stesso modo i giudici del Consiglio di Stato che, in attesa di pronunciarsi nel merito, hanno stabilito che le due attività possono andare avanti. A meno di due mesi due sentenze in contrasto l’una con l’altra. A novembre il Tar si era espresso sul ricorso presentato dalla società Romagna giochi e dai gestori delle due sale (assistiti dall’avvocato Gianfranco Fiorentini), dopo i provvedimenti del Comune e della Questura. Una delle attività nel mirino, la sala slot di viale Regina Elena, è troppo vicina alla chiesa dei Salesiani in piazza Marvelli. L’altra è a pochi passi dalla scuola per l’infanzia Don Masi a Miramare. In entrambi i casi due sale non rispettano la distanza minima di 500 metri da ’luoghi sensibili’, come scuole, chiese, impianti sportivi e case di riposo. Il Tar aveva bocciato i ricorsi, decretando la chiusura delle due attività. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso cautelare, ha stabilito che le sale possono rimanere aperte "nel bilanciamento degli interessi coinvolti", nell’attesa che la questione venga approfondita.