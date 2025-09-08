I giudici riaprono lo stadio al Rimini. Il Comune dopo lo stop revocato:: "La battaglia legale non finisce qui"

Sarà un lungo braccio di ferro quello tra il Comune e la Building Company. C’è da attenderselo. Ieri il Tar ha riaperto le porte del ’Romeo Neri’, quelle che l’amministrazione aveva chiuso al Rimini sabato, alla vigilia della partita di campionato contro la Ternana. I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal club di Giusy Anna Scarcella per "prevenire – si legge nel documento – paventati danni di natura sportiva, disciplinare, economica e di immagine, nonché la lesione dell’interesse della comunità sportiva". Dando così il via libera ieri sera alla partita contro gli umbri. Ma da Palazzo Garampi promettono battaglia. "Si proseguirà – spiega il Comune in una nota – l’iter giudiziale nel merito presso il Tar, in quanto permane la non sussistenza delle condizioni, a causa di evidenti e gravi inadempienze, per rilasciare la concessione di utilizzo dell’impianto comunale". Un braccio di ferro, appunto. Che evidentemente potrebbe non essere l’unico punto critico considerando che la Building Company, la società che poco più di un mese fa ha acquistato la prima squadra del calcio cittadino, pare aver messo gli occhi pure sul nuovo centro sportivo della Gaiofana, come dichiarato dalla stessa Scarcella. Insomma, la partita si gioca su più campi. Senza togliere l’attenzione alle questioni sportive. Che non possono essere di secondo piano rispetto a tutto il resto. Al momento il Rimini non è una scatola vuota, ma quasi. Smatellata la squadra della scorsa stagione, soltanto nella mattinata di ieri, e solo grazie alla rinuncia di qualche tesserato, il club è riuscito ad abbassare il monte ingaggi sotto il milione di euro. Riuscendo così ad aggirare la fideiussione extra budget che la Building in un mese non è riuscita a produrre. Senza parlare del settore giovanile: si è praticamente ridotto all’osso con la rinuncia alle squadre dei biancorossi più piccoli, cioè gli Under 13 e 14. Tutto questo tra le contestazioni dei tifosi. Quelli della curva sono scesi in piazza più di una volta da un mese a questa parte, hanno disertato lo stadio, hanno contestato durante la conferenza stampa di presentazione, hanno scritto decine di comunicati per dire alla nuova proprietà: "Qui non vi vogliamo". Come successo anche ieri sera al ’Neri’.