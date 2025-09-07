I giudici riaprono lo stadio: stasera Rimini-Ternana si gioca a porte aperte al ‘Romeo Neri’

Rimini, 7 settembre 2025 – L’ennesimo colpo di scena nella telenovela della Rimini calcio. Stasera la partita tra i biancorossi e la Ternana si giocherà regolarmente allo stadio ‘Romeo Neri’, a porte aperte. Così hanno stabilito i giudici del Tar dopo il ricorso urgente presentato dalla società. Ricorso avanzato dal Rimini a seguito del provvedimento del Comune, che aveva negato la concessione dell’impianto. A darne notizia stamattina è stata la stessa amministrazione: “In ottemperanza al provvedimento del Tribunale regionale dell’Emilia Romagna, che in data odierna ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Rimini calcio nei confronti del Comune di Rimini, del Ministero dell'Interno e della Questura per la partita di oggi, l’amministrazione dispone la concessione dello stadio Romeo Neri per il suddetto incontro”. Poco dopo è arrivato anche un comunicato da parte del Rimini, che ha spiegato dove oggi possono essere acquistati i biglietti per la partita. Il braccio di ferro tra il Comune e la Building company, proprietaria del club biancorosso, continua. E da Palazzo Garampi non intendono deporre le armi. “Il Comune – spiega ancora l’amministrazione in una nota - proseguirà l'iter giudiziale nel merito presso il Tar in quanto permane la non sussistenza delle condizioni, a causa di evidenti e gravi inadempienze, per rilasciare la concessione di utilizzo dell’impianto comunale”.