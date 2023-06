Si è concluso ieri, nella sala del Consiglio Comunale, l’importante percorso di studio e sensibilizzazione che hanno fatto i ragazzi delle classi terze dell’Istituto scolastico “Fermi”. Un particolare approfondimento storico dal titolo "I giusti tra le Nazioni e il tema della libertà individuale di fronte al male. Politica, Memoria e Responsabilità", che ha visto gli studenti partecipare a diverse attività e realizzare dei fumetti contenenti le storie dei Giusti Giorgio Perlasca e Aristides de Sousa Mendes.

Dai banchi dei consiglieri di maggioranza e minoranza i ragazzi dell’istituto “Fermi” hanno raccontato con grande chiarezza il percorso e le esperienze a cui hanno partecipato. Diversi momenti educativi e creativi che oggi sono stati condivisi, in un incontro pubblico, alla presenza della vicesindaca Chiara Bellini, della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Pettini e di Laura Fontana, responsabile dell’attività di educazione alla Memoria. Un momento di restituzione a cui erano presenti anche lo Storico Daniele Susini e Patrizia Di Luca che hanno coordinato e seguito il progetto dal punto di vista dell’approfondimento storico, il fumettista professionista, Denis Lucchini, i loro insegnanti e la dirigente scolastica.

La conclusione esposta dai ragazzi si è concentrata sulle figure storiche di Giorgio Perlasca e Aristides de Sousa Mendes, che si avvalsero del potere diplomatico per salvare molti ebrei dalla deportazione. Gli studenti della 3ª “G” e della 3ª “F” dell’Istituto Comprensivo Fermi di Rimini, sono partiti proprio dalle loro biografie e hanno spiegato come la legge può diventare uno strumento di persecuzione e determinare “il male altrui”, come accadde per le leggi razziali italiane, ma può anche essere un modo per aiutare chi in quel caso era condannato a morte. "Quando parliamo del significato delle parole ‘Giusti fra le nazioni - precisa la vicesindaca Chiara Bellini - mi vengono in mente le parole ‘responsabilità individuale’. Credo che sia questo il senso su cui concentrare la nostra attenzione oggi".