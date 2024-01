I Giusti tra le Nazioni raccontati in un fumetto

Per non dimenticare al Teatro Galli va in scena ‘Aquile randagie. Credere, disobbedire,resistere’. È lo spettacolo che alle 20,30 dà il via alla serie di iniziative e appuntamenti nella ricorrenza del Giorno della memoria per non dimenticare la Shoah. Lo spettacolo al Galli fa emergere dalla storia la resistenza di un gruppo di giovani scout durante il regime fascista. Alle 10 si svolgerà un matinée con le scuole in collaborazione con Alcantara Teatro. Le iniziative proseguiranno domani alle 17,30 sempre al Galli con un incontro pubblico che diventerà l’occasione per ascoltare l’esperienza degli studenti e studentesse che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz del Comune, insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad. Ci sarà anche una breve lectio magistralis della professoressa Milena Santerini. Venerdì lo spettacolo ‘La stanza di Etty’, ispirato ai diari di Etty Hillesum, uccisa ad Auschwitz. Inizio dello spettacolo alle 21,15, Cast Oro Teatro di Rimini. Sabato alle 10,30 è prevista la commemorazione del Giorno della Memoria nel parco ‘Ai Caduti nei Lager 1943-1945’, via Madrid. Domenica, alle 21 al Teatro Degli Atti, si terrà ‘Ale brider’, una lettura concerto con il repertorio musicale klezmer di Siman Tov e la partecipazione di Alberto Guiducci.

Intanto cresce l’attesa per la mostra ‘I fumetti e la Shoah’, la cui apertura è prevista sabato e la conclusione il 10 di marzo. La mostra è in arrivo da Parigi. A Castel Sismondo saranno presentati oltre 2mila comics, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il Terzo Reich. Tra le tante opere esposte in riproduzione e con alcuni pezzi originali, dei veri e propri cult come Capitan America e Topolino, il giornalino fascista il Balilla, la Storia dei 3 Adolf del giapponese Osamu Tezuka, le avventure del fattorino belga Spirou, il dirompente Maus di Art Spiegelman, ma anche varie pubblicazioni realizzate insieme ai sopravvissuti. Lunedì alle 17,30 in cineteca si terrà l’incontro con Francesca Panozzo che dialogherà con Laura Fontana sull’opera ‘È presa la decisione di espatriare. Storia di una famiglia ebraica tra persecuzione e dopoguerra’. Intanto domani alle 15 nella sala dell’assemblea regionale a Bologna verrà presentato il fumetto ‘Giusti tra le Nazioni’, realizzato dagli studenti riminesi delle classi 3ª G e 3ª E della scuola secondaria di I grado ‘Enrico Fermi’ coordinati dai docenti Daniele Susini, Federica Fratta, Grazia Barberini, Simonetta Santucci, Enzo Torri. Sarà presente la presidente Emma Petitti. A Riccione le celebrazioni del giorno della memoria cominceranno domani alle 10 con lo spettacolo al palazzo del Turismo dal titolo: ‘E per questo resisto’. Parteciperanno gli studenti del liceo Volta-Fellini e dell’alberghiero Savioli. Venerdì incontro sempre al Turismo alle 21, con ‘La storia siamo noi: Riccione, l’archivio della memoria’ insieme agli scrittori Roberto Matatia e Oliviero Stella.