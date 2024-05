"I grandi debitori devono 21 milioni allo Stato"

"Tredici milioni di euro per il 2022, e oltre 8 milioni di euro nel 2023". Elenchi alla mano, è la Csdl ad aggiornare la composizione dell’anagrafica dei debitori verso lo Stato di San Marino. Con particolare attenzione a quei soggetti che compaiono per la prima volta negli elenchi pubblicati a febbraio 2023 e a febbraio 2024, quindi con riferimento rispettivamente al 2022 e al 2023. "Entrando nel dettaglio – dice la funzionaria della Federazione Industria, Simona Zonzini – nel 2022 sette di queste nuove anagrafiche sono riconducibili a concessionarie e autonoleggi; attività al centro di scandali o che hanno dato vita a varie problematiche. Anche da questa analisi si evince che è un settore da tenere sotto controllo. Le anagrafiche riconducibili a concessionarie o autonoleggi nel 2022 incidono per il 14% del totale delle nuove anagrafiche, corrispondente a un ammontare di 1.853.000 euro, mentre nel 2023 sono tre che da sole hanno prodotto 733mila euro. Com’è possibile che pochissimi soggetti economici siano riusciti ad accumulare debiti verso la collettività di questa portata?".

L’analisi del sindacato ha preso in esame anche il tempo di vita delle aziende. "Nove delle nuove anagrafiche che compaiono nel 2022, sono state aperte dopo marzo 2020; cinque di queste sono concessionarie e autonoleggi. È un dato allarmante che dimostra che chi vuole fare una economia in maniera spregiudicata trova terreno fertile. In altre parole, un conto è un’azienda che opera da tempo sul territorio e ha sempre adempiuto ai propri impegni: a fronte di difficoltà imprevedibili se ne deve tenere conto, con le dovute garanzie. Un altro conto è un’impresa attiva da pochi mesi e che già comincia a non pagare il dovuto: in tali casi occorre intervenire subito".

La Csdl mette sul piatto anche due esempi emblematici. "Sempre in relazione alle concessionarie e agli autonoleggi – spiega Zonzini – un’azienda nata a luglio 2021 e cessata ad aprile 2022, è riuscita a produrre un debito verso lo Stato di ben 418mila euro. Nel 2023, un’altra è ‘durata’ leggermente di più, ma a sua volta ha lasciato un buco di 400mila euro. Perché queste attività non vengono fermate prima che accumulino debiti così consistenti? C’è un problema di fondo nei controlli per riscuotere nei tempi dovuti".