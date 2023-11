I guardiani della notte: "Sempre più richieste"

"Quello dei residenti di viale Rapallo non è il primo caso, e non sarà l’ultimo. La richiesta di sicurezza è in forte aumento, non solo per prevenire i furti ma anche per garantire il decoro e presidiare le proprietà private". Alessandro Giuliani è l’amministratore unico della Vigilar, agenzia di vigilanza privata che opera principalmente tra le province di Rimini e Pesaro.

I residenti hanno chiesto l’aiuto della vigilanza privata, esasperati dalla situazione che si era creata in viale Rapallo, tra prostituzione e spaccio. Come siete riusciti a riportare la sicurezza nella zona?

"Semplicemente con la presenza fissa delle pattuglie. Le guardie giurate non possono svolgere attività di polizia. Quello che facciamo è stare lì, in viale Rapallo, con gli operatori. Che presidiano le proprietà private e stazionano lungo la strada con l’auto, che ha sempre i lampeggianti accesi. Questo ha avuto l’effetto di deterrente".

Prima d’ora vi era mai capitato di essere ’ingaggiati’ per tenere le prostitute alla larga?

"Diciamo che abbiamo avuto casi simili, sia a Rimini sia nella zona di Pesaro, in cui i residenti ci avevano contattato perché la situazione era diventata per loro invivibile. Abbiamo avuto anche alcuni casi in cui ci hanno chiamato da condomini dove spesso si rifugiavano balordi e senzatetto, e così al mattino chi abitava nella palazzine trovava di tutto... Essere presenti tutte le notti con le guardie giurate ha riportato la sicurezza in quelle abitazioni".

Tornando alla situazione di viale Rapallo: da quando i vostri operatori sorvegliano la zona di notte, sono mai stati minacciati e aggrediti?

"Assolutamente no. Il servizio è iniziato circa un mese fa e finora non ci sono mai stati problemi. La presenza stessa delle guardie giurate scoraggia i malintenzionati. E i nostri operatori sono preparati, sanno come comportarsi nelle varie situazioni".

In quale altre zone residenziali di Rimini e dintorni la Vigilar è presente con un servizio costante di presidio notturno?

"Sono diverse le aree che sorvegliamo, svolgendo controlli e attività di prevenzione contro i furti. La paura dei ladri è quella che spinge sempre più riminesi a rivolgersi alla vigilanza privata".