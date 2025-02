"I kart sono una questione di famiglia"

Ci sono storie che sfrecciano a tutta velocità. Quella di Gabriele Nepa appartiene a questa categoria. A 19 anni, il pilota di Bellaria Igea Marina è uno dei migliori prospetti nel panorama regionale e nazionale del karting. L’ultima gara di campionato di Nepa, disputata il 29 settembre scorso a Pomposa, ha visto il ragazzo vincere in gara 2 dopo una clamorosa rimonta. Risultati che l’hanno portato a conquistare il terzo posto nella Coppa Italia Aci Karting di Zona 3 e il titolo regionale Emilia-Romagna con 209,5 punti. A premiare il giovane bellariese, nei giorni scorsi, il sindaco Giorgetti e il vicesindaco Grassi con una speciale pergamena. Ma dietro ai suoi successi ci sono sacrifici e una passione inarrestabile che lo spinge a migliorarsi sempre di più.

Quando ha capito che il karting era la sua strada?

"Da piccolo giocavo a calcio, ma la passione per il karting è di famiglia: mio nonno, mio padre e ora io. Ho iniziato con kart a noleggio, finché mio padre mi ha convinto a provare seriamente. Nel 2021 ho fatto la mia prima gara ufficiale, vincendone una nella categoria monomarcia. Da lì, non mi sono più fermato. Ho capito che questo era il mio mondo, la mia strada".

Qual è stata la gara più emozionante?

"L’ultima del 29 settembre. Dopo un buon secondo posto in Gara 1, ho guardato i tempi sul monitor della pista e accanto al mio numero 187 c’era scritto ‘Nonna Gabriele 187’. Un brivido. Più di una coincidenza, un segno dall’alto quell’errore nelle lettere del mio cognome. In Gara 2 ho preso la testa e resistito per 16 giri interminabili. Mi hanno superato a metà gara, ma ho riprovato il sorpasso e ho vinto. È stata una gara di cuore e testa, in cui tutto sembrava allinearsi per quel momento perfetto. Una sensazione che non dimenticherò mai".

Ha mai pensato di mollare?

"Sì, soprattutto per guasti o incidenti. Ogni weekend può riservare sorprese: un motore rotto, un errore, una sfortuna. A volte ho pensato di smettere, ma il supporto della mia famiglia e dei miei amici mi ha sempre dato la forza di continuare. Alla fine, la passione ha sempre vinto. Non posso immaginare la mia vita senza il karting".

Quanto è importante la sua famiglia?

"Fondamentale. Mio padre Alessandro è il mio meccanico, mio nonno non manca mai alle gare, mia madre e mia sorella mi supportano. Sono la mia squadra. E poi c’è mia nonna Anna, che mi aiuta dall’alto. Quel numero 7 (sua data di nascita) aggiunto alla mia solita livrea non era un caso, era un segno. Lei è con me in ogni gara e mi dà una forza speciale nei momenti difficili".

Cosa direbbe al Gabriele bambino?

"Di credere sempre in sé stesso e di non lasciarsi abbattere dalle critiche. La strada è difficile, ma ogni sacrificio vale la pena".

Aldo Di Tommaso