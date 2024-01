I ladri del lusso. Sfondano la vetrina e fanno razzia di borse e vestiti

A distanza di tre mesi dal colpo precedente, i ladri hanno ripetuto il furto con spaccata alla boutique Gaudenzi, in viale Nievo, nel centro di Riccione. È successo ieri notte, quando i malviventi, tre uomini con il volto coperto dal passamontagna, sono entrati nella zona a traffico limitato a due passi da viale Ceccarini e hanno fatto irruzione nella boutique utilizzando il suv su cui viaggiavano come "ariete" e, dopo aver abbattuto l’ampia vetrata antisfondamento sul lato sud, in fretta e furia hanno razziato quanto più hanno potuto dagli scaffali. Costosi capi d’abbigliamento, accessori delle più prestigiose griffe della moda e borse del valore anche di duemila euro ciascuna.

Difficile quantificare al momento il bottino, la proprietà infatti è alle prese con i conteggi, ma la prima ipotesi è che il colpo messo a segno nella notte abbia permesso ai ladri di portare via decine di migliaia di euro di merce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riccione che, acquisite le immagini delle telecamere della zona, sono al lavoro per individuare i responsabili, anche se per ora il suv utilizzato dai malviventi non è stato ancora ritrovato. I ladri hanno agito con modalità da professionisti e una delle ipotesi è che il furto sia stato commissionato.

Quel che è certo è che non c’è pace per la boutique Gaudenzi che negli anni ha registrato diversi analoghi episodi. Un’altra spaccata con furto era stata messa a punto all’alba dello scorso 30 ottobre, quando, sempre con un veicolo, era stato divelto il pesante vetro anti sfondamento, ampio quattro metri per tre. Medesima la dinamica del furto d’inizio dicembre 2019, quando i ladri si erano lanciati contro la stessa vetrina sul versante mare, con una Volkswagen Sharan. Sono diverse le spaccate registrate in centro negli ultimi anni e questo inquieta gli operatori del posto che invocano sicurezza, per cui scende in campo anche la politica.

"È l’ennesimo attacco al cuore della città che non può passare inosservato – commenta Stefano Paolini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia –. La sicurezza a Riccione è divenuta un’emergenza, per affrontarla urgono azioni concrete e piani programmatici. Servirebbero rinforzi nella pianta organica della Polizia Locale da destinare alle zone ripetutamente colpite dalla criminalità. O forse bisognerebbe muoversi per l’installazione della fibra ad alta definizione per le telecamere. I commercianti sono esasperati e i cittadini preoccupati". Da qui l’appello alla giunta, affinché "si faccia sentire anche presso le forze dell’ordine per la tutela e la sicurezza del bene pubblico".

Nives Concolino