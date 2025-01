I ladri fanno razzia al centro ippico: "Hanno smurato la cassaforte"

Colpo grosso dei ladri nel centro ippico Le Querce di San Martino dei mulini a Santarcangelo. "Hanno smurato anche la cassaforte, dove conservavamo gli incassi di diversi giorni e i soldi di una raccolta fondi avviata per due cavalli che devono essere operati. Adesso avremmo bisogno anche noi di una raccolta fondi, per risollevarci", allarga le braccia Alice Arcangeli, la titolare del centro. Il furto è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. I ladri sono entrati forzando le porte e hanno fatto man bassa di attrezzature, poi hanno cercato i soldi, riuscendo a trovare e smurare la cassaforte. "Molto probabilmente ci hanno badato, prima di agire – racconta la Arcangeli – Avevamo messo un sistema d’allarme giusto un mese fa, a dicembre. Ma dopo pochi giorni abbiamo dovuto farlo smontare perché il sistema non riusciva a inviare la chiamata di soccorso al telefono in caso di effrazione". Il nuovo impianto sarebbe arrivato a giorni, "i ladri hanno agito prima". Il danno subito è ingente. "Hanno rubato una decina di testiere per cavalli, tre selle e la cassaforte con tutti i soldi che avevamo dentro, compresi quelli per la raccolta fondi per i due cavalli. Complessivamente il bottino è di 10mila euro, tra contanti e attrezzature. E poi ci sono i danni". Nella fuga, i ladri hanno lasciato per strada due selle, ritrovate a pochi metri dal centro ippico. Il furto è stato denunciato ai carabinieri.

"Siamo a pezzi. È il primo furto che subiamo da quando abbiamo aperto, 12 anni fa. Non siamo purtroppo assicurati contro i furti". La Arcangeli ha lanciato anche un appello sui social, nel caso qualcuno ritrovi le attrezzature rubate. "Difficile capire se si tratti di un furto su commissione. Di certo hanno portato via attrezzature che costano. Una testiera per cavallo (è l’insieme di cinturini e finimenti che si mette al muso dell’animale) costa oltre 100 euro. In cassaforte avevamo diverse migliaia di euro in contanti e vari documenti". Dal giorno dopo il furto la Arcangeli e gli altri soci dell’associazione sportiva che gestisce il centro si sono subito rimboccati le maniche, "ma è dura. Il danno è enorme per una realtà come la nostra. Non ci resta che lavorare ancora di più di quanto facevamo prima, per metterci alle spalle questa brutta disavventura".