I ladri fanno razzia in un’azienda

Nella notte tra giovedì e venerdì, un’azienda di Viserba ha subito un furto ingente, con un danno superiore ai 40mila euro secondo le loro stime. I ladri hanno fatto irruzione nella sede, rubando un furgone dell’azienda e numerose attrezzature professionali indispensabili per il lavoro dell’impresa. Tra i vari apparecchi sottratti ci sono saldatrici, trapani, avvitatori, generatori di corrente, carottatrici e fusibili. Il furto è stato denunciato alle forze dell’ordine. Del caso se ne sta occupando ora la polizia di Stato, che ha avviato un’indagine per risalire ai colpevoli. Fortunatamente il furgone della ditta è stato ritrovato l’altro ieri: il mezzo (che ha il logo della ditta) è stato abbandonato dai ladri. Probabilmente i malviventi se sono subito disfatti, temendo di essere intercettati.

Delle attrezzature rubate invece non c’è ancora traccia. Non è escluso che possa essersi trattato di un furto su commissione. Nel frattempo è stato lanciato l’appello via social: chiunque abbia assistito al furto è invitato a contattare l’azienda. "Ogni segnalazione, anche la più piccola, potrebbe fare la differenza", per aiutare a recuperare la refurtiva. Se il furgone è già stato ritrovato, mancano infatti ancora all’appello tutte le attrezzature portate via dai ladri. Strumenti che sono indispensabili per l’attività dell’azienda, specializzata nella lavorazione del ferro.

a.d.t.