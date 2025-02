I ladri fanno scorpacciata di dolci e champagne

Brutta sorpresa nella notte di giovedì grasso per la storica pasticceria Moderna, in viale Verdi a Riccione. In piena notte i ladri, aperta la porta di servizio, probabilmente con una scheda, sono entrati nel locale portando via interi vassoi di castagnole e fiocchetti, due bottiglie di champagne, il fondo cassa, due giacconi e due biciclette tra cui una con sidecar, usate per scappare. I malviventi a quanto pare hanno agito indisturbati e in pochissimi minuti.

Ad accorgersi del furto verso le 3,10, mentre andava a preparare i dolci di Carnevale, è stato Oscar Maggioli, titolare della pasticceria assieme a Deborah Freddi (nella foto). Come ha pure denunciato ai carabinieri, giunti subito sul posto, racconta: "Nell’aprire il locale mi sono accorto che qualcuno era entrato dalla porta laterale del laboratorio, adiacente all’ingresso del locale, senza causare danni. Probabilmente la serratura è stata aperta con una scheda elettronica, come capita spesso in questi casi. Ho poi visto che dal corridoio erano sparite sia la bicicletta elettrica con sidecar di colore verde oliva e grigio che, essendo pure artigianale, un prototipo, costa tra gli 8 e i 9 mila euro, sia un’altra bici color senape e con ruote grosse, che si aggira sui 400 euro. Guardando oltre – continua Maggioli – mi sono accorto che i ladri oltre a un fondo cassa avevano rubato due bottiglie di champagne del valore complessivo di 300 euro, vassoi di castagnole e fiocchetti, nonché due giacconi di valore. Ho quindi chiamato il 112, in un battibaleno sono arrivati i carabinieri che hanno fatto un sopralluogo. A loro ieri mattina ho presentato denuncia". Maggioli ha nel frattempo cercato di capire se qualcuno, come in una vicina attività ancora aperta si fosse accorto di qualcosa. Le telecamere del posto , intorno alle 2,30 hanno intercettato quattro persone di carnagione chiara, magri e altezza media.

Uno di loro indossava uno dei giubbotti rubati, rosso smanicato. Un altro, in sella alla bici, si è dileguato imboccando viale Tasso in direzione nord. Al di là di quanto è stato rubato, ieri mattina come raccontano Maggioli e Freddi è stata giornata di gran lavoro. Essendo giovedì grasso, c’erano diversi eventi, per cui i die titolari della pasticceria hanno dovuto ricuocere fiocchetti e castagnole.

Nives Concolino