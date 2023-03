I ladri fanno sparire 30mila euro di occhiali

Occhiali da sole all’ultimo grido, in bella mostra nelle vetrine e sugli scaffali. Questo il bottino su cui sono riusciti a mettere le mani i ladri che, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno fatto piazza pulita nell’ottica Castellini, in viale Dante, a Riccione. Un colpo grosso, su cui ora stanno indagando i carabinieri della compagnia della Perla Verde. Fino a ieri mattina il bottino era ancora in corso di quantificazione, ma sarebbero tra i 200 e i 230 i modelli di occhiali trafugati dai malviventi. "Non sappiamo a che ora siano entrati in azione, perchè non abbiamo telecamere né interne né esterne, e la zona in cui ci troviamo non è molto coperta dalla videosorveglianza – spiega la titolare, Susanna Castellini –. Hanno sollevato la saracinesca, quindi hanno rotto la serratura del portone antisfondamento che avevamo fatto installare dopo l’ultimo furto che avevamo subito, nel 2018. La cosa più strana, che ha sorpreso anche i tecnici, è che in qualche modo i ladri sono riusciti a isolare completamente l’antifurto. Siamo in possesso di un sistema collegato direttamente con le forze dell’ordine, che però l’altra notte non è entrato in funzione. Nemmeno l’azienda che ci ha fornito l’allarme è stata in grado di spiegare come sia potuta avvenire una cosa del genere. Inoltre, utilizzando uno schiumogeno, hanno silenzionato la sirena, così nessuno si è accorto di nulla fino al mattino seguente (ieri per chi legge, ndr)".

Una volta entrati nel negozio, i soliti ignoti si sono trovati davanti le collezioni estive delle griffe più alla moda. "Dolce & Gabbana, Gucci, Etnia Barcelona: modelli che al dettaglio vengono venduti mediamente ad un prezzo che va dai 90 ai 200 euro – continua la titolare –. Parliamo di parecchi pezzi, tra i 200 e i 230. Stiamo ancora facendo i conti e non sappiamo dire quale sia il valore della refurtiva, ma la somma finale potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30mila euro. Dopo aver messo a segno la razzia, i ladri hanno abbassato la saracinesca e sono fuggiti. L’allarme è scattato solamente al mattino". In viale Dante sono accorse le pattuglie dell’Arma. I militari si sono messi al lavoro per ricostruire le mosse dei malviventi e la dinamica del furto. "L’altra volta – osserva Castellini – avevano usato una macchina per sfondare la vetrina. Questa volta hanno fatto ricorso ad una tecnica più sofistica, ma altrettanto efficace. Non nascondo che siamo un po’ preoccupati anche per il fatto che l’allarme è stato messo fuorigioco apparentemente con facilità".

Lorenzo Muccioli