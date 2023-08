I ladri fanno sparire la portiera di un’auto

Dai cruscotti e navigatori a un’intera portiera scomparsa nel volgere di una notte. I furti su commissione di parti di auto tornano con agosto. A segnalare ai carabinieri quanto avvenuto alla propria auto è stato un cittadino che aveva lasciato la propria Renault Captur parcheggiata lungo via Cortemaggiore. L’auto è stata parcheggiata nella giornata di giovedì. Il proprietario è tornato a riprenderla al sabato, e mancava la portiera posteriore sinistra, rivolta sul marciapiede. Non si tratta di un incidente, ma di un furto effettuato con attrezzi adatti per prelevare la portiera assieme ai cardini, preservando i contatti elettrici.