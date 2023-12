I ladri non fanno sconti nemmeno a Natale

I ladri guastano anche le feste. È stato un Natale amaro nel Riminese per diverse famiglie, ’visitate’ dai soliti ignoti mentre erano fuori a pranzo o a spasso con parenti e amici. Nemmeno Santarcangelo è stata risparmiata dai ladri. Diversi i colpi tra domenica e lunedì, tra quelli andati a segno e quelli solo tentati. Tra i furti andati a segno uno è avvenuto il giorno di Natale in un’abitazione di via Verga, a poche centinaia di metri dal centro storico.

I ladri sono riusciti a entrare nella casa forzando gli infissi e hanno perlustrato l’abitazione a caccia di soldi e gioielli. Il loro bottino è stato magro: sono scappati portando via un paio di orecchini d’oro e un anello. Il furto è avvenuto tra le 14 e le 18. Sono stati gli stessi proprietari a scoprire l’intrusione dei ladri, una volta ritornati a casa. Il furto è stato segnalato il giorno stesso ai carabinieri, che la sera di Natale hanno effettuato un sopralluogo sul posto, a caccia di indizi e di elementi utili a rintracciare gli autori del colpo. Finora quello avvenuto in via Verga è stato l’unico colpo denunciato. Ma non è stato, come detto, l’unico furto nelle case commesso a Santarcangelo tra domenica e lunedì. I ladri – forse gli stessi che hanno agito in via Verga – hanno tentato colpi in altre zone della città, compresa quella della stazione. Meno di un mese fa i soliti ignoti avevano tentato il blitz in diverse abitazioni nella zona vicino allo stadio e in quella della Pieve. In alcuni casi i ladri, fuggiti a mani vuote, erano stati ripresi dalle

telecamere.

Dai topi d’appartamento ai ladri di fiori nei cimiteri: un fenomeno tanto odioso quanto sempre più frequente, purtroppo, in tutta la provincia. Ieri un nuovo episodio a Villa Verucchio, segnalato anche sui social da una donna che era andata a pregare sulla tomba del padre. "Oggi (ieri per chi legge, ndr) ci siamo recati al cimitero – racconta Isabella – e mancavano i fiori dalla tomba di mio padre". Tra l’altro il loculo è in alto e "servono le scale per arrivarci". Purtroppo non è stata la prima volta: "Quest’estate avevano tolto le rose nel vaso e poi le avevano buttate nel bidone".