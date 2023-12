I ladri rubano il Natale. Via le luci del bagno 23 bis

Sul lungomare di Bellaria ladri in azione, con tanto di scala e tenaglie, per rubare le decorazioni natalizie. La magia del Natale è scomparsa in meno di 24 ore, a due passi dal mare. I fatti risalgono alla notte dell’8 dicembre, e coinvolgono il bagno 23 bis. Il titolare aveva addobbato come ogni anno il proprio ingresso allo stabilimento, il giorno dell’Immacolata, pronto per fare poi un video di auguri sui propri canali social con il suo staff. Una volta arrivato alla spiaggia la mattina seguente, però, ha scoperto la brutta sorpresa: ogni addobbo era sparito, comprese le luminarie fissate con cura. Un festone di abete di 4 metri di lunghezza era stato infatti installato dal bagnino con chiodi e fascette. E nella notte dell’8 dicembre, muniti di scala, alcuni furbetti lo hanno staccato dall’arco di ingresso dello stabilimento e portato via. Si tratta di ladri o vandali in azione? Il mistero non verrà mai risolto, visto che telecamere in zona non ci sono. "Dispiace vedere una cosa del genere in una zona balneare che anche in inverno voleva essere accogliente per i turisti e i visitatori che passeggiano anche qui – dicono i residenti della zona – E’ sparita la magia del Natale in meno di 24 ore".

Il caso del furto al 23bis è un caso isolato, secondo quanto confermato dalla stessa cooperativa bagnini: "Non abbiamo ricevuto altre segnalazioni. Anche perché in questo periodo dell’anno sono pochi gli stabilimenti balneari che si addobbano a festa". Sul lungomare sembra che il Natale non venga contemplato da molti, e non ci sono neppure le luminarie pubbliche sui viali principali a due passi dal mare. "Il lungomare Colombo è una desolazione completa – racconta il consigliere di minoranza Alessandro Berardi (Civici per BIM) – nemmeno una luce natalizia. Sul porto canale sono state installate alcune grosse palle di Natale ma sembra un addobbo molto rimediato e poco funzionale al luogo, poco inerente a questa zona. Su viale Colombo si vede proprio l’abbandono, come se in questa zona non fosse Natale, buio completo e aree sporche. Dispiace vedere questa desolazione, soprattutto quando la stessa giunta Giorgetti aveva annunciato che il porto doveva diventare uno dei luoghi fulcro della città tutto l’anno".

Rita Celli