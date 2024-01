I ladri sono ritornati a scuola

Ladri a scuola. Ieri mattina gli studenti delle scuole medie Geo Cenci a Riccione hanno trovato la sorpresa. Nel fine settimana qualcuno si è introdotto nell’edificio a caccia di monete. A quanto risulta dall’inventario fatto dalla dirigenza dopo il fatto, a mancare sarebbero solo gli spiccioli custoditi nelle macchinette che distribuiscono bevande e merendine. Per il ladro o i ladri, soldi facili da mettersi in tasca senza dover pensare a come ricettare tablet, computer o altre attrezzature che si possono trovare tra le aule e gli uffici della segreteria della scuola. La scorribanda notturna non avrebbe provocato altri danni se si escludono quelli agli infissi divelti per accedere all’interno dell’edificio.

"Purtroppo non è la prima volta che subiamo queste visite notturne – premette il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, Nicola Tontini -. In passato furti di questo tipo si sono già verificati e nell’anno didattico in corso è la seconda volta che accade. Stiamo parlando di un edificio che si trova in una zona accanto a un parco, dove soprattutto d’inverno non c’è movimento o passeggio nei fine settimana quando non ci sono lezioni". In alte parole, per chi mira a qualche spicciolo facile scassinando macchinette, si tratta del luogo ideale per nascondersi in attesa di colpire con il buio. Anche il furto in questo fine settimana è avvenuto nella notte.

Le telecamere a scuola ci sono, e alcune tra queste punterebbero sugli uffici scolastici, una delle aree sensibili su cui l’attenzione è superiore. Ma la videosorveglianza non coprirebbe l’intero edificio. "Stiamo parlando di una struttura grande con almeno 200 metri di perimetro da controllare", precisa il dirigente. Resta il fatto che il ripetersi dei furti e dei danni all’edificio stanno diventando una costante. Una frequenza che ha mosso anche il Comune a cercare soluzioni. "Abbiamo avviato un confronto con l’amministrazione comunale – spiega il dirigente - per evitare situazioni simili".

A fianco della scuola in primavera dovrebbero terminare i lavori del Museo del territorio sorto all’interno di uno degli edifici della vecchia fornace. Per allora in municipio dovranno pensare anche alla videosorveglianza dell’intera area per tutelare assieme alla scuola anche gli oggetti custoditi all’interno del museo.

Andrea Oliva