I ladri tornano a colpire in via Nino Bixio

Davvero senza pace la zona del Ghetto dei Pirati, La Valletta e dintorni, a Igea Marina. Dopo lo stillicidio di furti, tentati e riuisciti, di cui abbiamo dato conto nelle scorse settimane, i soliti ignoti sono tornati a colpire. "Anche stanotte ladri in via Nino Bixio – lancia l’allarme sulle pagine locali dei social E.I. –. Ci hanno aperto il camion del lavoro. Per la seconda volta". Tra gli obiettivi colpiti nelle precedenti mandate c’era stato in effetti anche un furgone contenente attrezzi di lavoro. Alcuni residenti, esasperati, erano arrivati ad invocare le ronde notturne a tutela delle loro abitazioni. L’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Filippo Giorgetti, si era detta non contraria a forme di tutela ’civica’ del territorio, anche attraverso specifiche chat di residenti di singole strade, aveva annunciato maggiori controlli.