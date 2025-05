I lati positivi dei videogiochi

In un’era in cui la tecnologia sta entrando sempre di più nelle nostre vite, si tende a pensare che i giovani possano perdere ‘skill’ (caratteristiche, ndr) come agilità, pensiero critico, problem solving e creatività perché passano la maggior parte del loro tempo davanti a uno schermo ma non è così. Giocare ai videogiochi non fa perdere delle abilità, bensì, le fa guadagnare. È stato scoperto che molti videogiochi sviluppano il collegamento fra le diverse aree del cervello dedicate al problem solving. Inoltre, i giochi di ruolo permettono di interpretare un personaggio interagendo anche col mondo esterno, permettendo così di vedere le conseguenze delle nostre azioni. I videogiochi sono fondamentali per l’empatia. Inoltre ti allenano a pensare fuori dagli schemi allenando il cervello. Tantissimi videogiochi hanno delle modalità multigiocatore: questo porta ad avere migliori capacità sociali e migliorare relazioni.

Giulio Bertozzi, Pengze Xu, Andrea Dellavittoria III C