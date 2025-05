I lavori al liceo sono ancora in alto mare . Gli studenti in marcia

Gli studenti del liceo Volta-Fellini in marcia verso il municipio. A incontrarli nella sala di rappresentanza è stata la sindaca Daniela Angelini. Sul tavolo i problemi generati dal cantiere nella ex scuola Pascoli, passata alla Provincia anni fa e diventata sede delle classi del liceo. Quella che i ragazzi del Volta-Fellini denunciano da mesi è una situazione insostenibile, con infiltrazioni nell’edificio ogni volta che piove. I lavori di adeguamento sismico voluti dalla Provincia, ente che ha la titolarità sugli edifici scolastici delle superiori, hanno subito uno stop forzato per il fallimento dell’impresa costruttrice. Nel momento in cui gli operai se ne sono andati, la copertura dell’edificio non era stata ancora completata. Questo ha provocato i gravi problemi di infiltrazioni denunciati dagli studenti. Disagi continui fin dalla prima parte dell’anno scolastico, ormai giunto alle battute finali. Ieri in municipio si è discusso dello stato di avanzamento del cantiere, visto che la Provincia, dopo avere chiuso il contratto con la ditta precedente, ha poi riassegnato l’appalto.

La sindaca Angelini aveva al fianco l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, il consigliere provinciale Christian Zamagni e la funzionaria della Provincia Laura Minervini. Gli studenti si sono fatti sentire chiedendo aggiornamenti sullo stato di avanzamento del cantiere. La pazienza è ormai finita come anche l’anno scolastico, trascorso in condizioni tutt’altro che agevoli. L’insostenibilità della situazione i ragazzi e le ragazzi del liceo l’avevano palesata pochi giorni prima di Pasqua mostrando video e immagini con i secchi a terra e le bandelle rosse e bianche che delimitavano le zone pericolose, tanta era l’acqua caduta all’interno dell’edificio.

"La mattina quando piove ci sono quattro dita di acqua a terra – avevano detto -, e le collaboratrici scolastiche devono continuamente raccogliere l’acqua". Problemi anche nelle "scale interne chiuse per le continue infiltrazioni. Siamo costretti a utilizzare quelle di emergenza". Per non parlare del "quadro elettrico che si bagna ed è estremamente pericoloso continuare a venire a scuola in queste condizioni".

Le risposte dagli enti pubblici sono arrivate ieri, con i giorni di scuola ridotti agli sgoccioli e il bel tempo che sta tenendo lontana la pioggia. La sindaca ha assicurato agli studenti il proprio impegno nel monitorare l’andamento dei lavori, affinché vengano rispettati sia i tempi che gli standard previsti. A settembre, quando si tornerà sui banchi, i lavori dovranno essere conclusi, hanno assicurato Provincia e Comune.

Andrea Oliva