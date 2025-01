I lavori alla bretella ripartono dopo la frana

Due anni di ritardi e una frana che ha bloccato per tanto tempo il cantiere. Ma la buona notizia sono gli operai che si sono rivisti dopo l’Epifania. C’è una luce in fondo al tunnel che si trova a fianco del percorso autostradale. E’ qui che dovrà nascere la bretella in grado di dare una reale alternativa a chi da Riccione vuole andare a sud, e viceversa.

La nuova bretella collegherà la zona del casello autostradale di Riccione con la grande rotonda a Villaggio Argentina, nel territorio misanese. Il traffico pesante delle zone artigianali, ed anche i flussi di veicoli in arrivo dalla vallata del Conca e diretti al casello, potranno percorrere la bretella evitando di intasare la vecchia statale che corre all’interno dell’abitato di Riccione. Sulla carta tanti vantaggi, ma il problema è che il tratto riccionese dell’opera è rimasto al palo per tanto tempo. Un paradosso se si pensa che la parte sul territorio di Misano è in pratica completata. Il problema è dall’altra parte del confine dove per diverso tempo tutto è rimasto fermo. "Abbiamo scritto più volte al ministero chiedendo motivazioni ed anche di riprendere le lavorazioni del cantiere - premette il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni -. Non abbiamo ottenuto risposte se non all’ultima lettera".

Prima di Natale il Comune di Misano è venuto a conoscenza dello stato di avanzamento del cantiere, o per meglio dire della ripresa dei lavori. Erano tre i problemi che tenevano bloccato il cantiere. Il più importante riguarda uno smottamento nella collina tra la galleria e l’Aquafan, dove è previsto che passi il tracciato. Solo dopo l’approvazione di un nuovo progetto con il relativo aumento dei costi, è stato possibile rivedere operai e mezzi. Verranno realizzati dei pali per sostenere la strada. Andrà messo in sicurezza anche il sottopasso ad uso agricolo che oggi si trova nelle vicinanze. Infine, altra spesa non prevista inizialmente, bisognerà mettere mano alla galleria che dieci anni fa servì a deviare il traffico dell’A14 mentre erano in corso di realizzazione le nuove galleria del tracciato autostradale. Dieci anni di incuria pesano e serviranno denari per ripristinarle. Oggi le varianti al progetto iniziale ci sono come anche i finanziamenti. Nei municipi di Misano e Riccione sperano che la fine lavori arrivi in estate.

Andrea Oliva