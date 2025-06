I lavori bloccano il ponte di ferro. Uguccioni assicura: "Quasi pronto"

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cattolica Alessandro Uguccioni tranquillizza gli operatori del quartiere portuale sul cantiere in corso al ponte pedonale mobile di ferro tra le due sponde del fiume Tavollo al confine con Gabicce Mare: "Siamo assolutamente nei tempi del cronoprogramma previsto da tale intervento – dice l’assessore Uguccioni – e addirittura stiamo anticipando una serie di interventi che ci permettono di dire che molto probabilmente riusciremo ad anticipare i tempi di fine lavori. Ma vorrei sottolineare a tutti che tale intervento non poteva essere più rimandato. Si è reso necessario tale lavoro di manutenzione straordinaria in questo periodo per garantire la sicurezza alle persone e per evitare danni peggiori, con la possibilità infatti che il ponte rimanesse chiuso, invece, per tutta l’estate se fosse accaduto un peggioramento. Non avevamo scelta, appena abbiamo saputo della criticità ci siamo attivati per intervenire quanto prima. I nostri tecnici ed i nostri uffici sono stati davvero bravi con i tempi di progettazione e di individuazione della ditta, a breve l’opera sarà restituita alla città e sui tempi vorrei tranquillizzare tutti. Mancano pochissimi giorni alla fine dell’intervento ed alla riapertura del ponte". Parole importanti e rasserenanti per un quartiere portuale che vive anche di passeggiata turistica e collegamenti pedonali con decine di attività commerciali, di ristorazione e di vario tipo. Ancora qualche giorno, dunque, e tutto tornerà alla normalità.

lu.pi.