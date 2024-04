I lavori dell’ex Delfinario al palo: "Ma quest’estate ospiterà eventi"

Autorizzazioni temporanee per sbloccare l’ex Delfinario. Da anni la struttura deve diventare un luogo dedicato al mare grazie alla nuova gestione data in concessione alla Fondazione cetacea e al Club nautico. Ma l’intrigo di norme burocratiche, gli abusi da sanare e la lista di enti sovraordinati che devono esprimersi ha fino ad oggi lasciato la struttura uguale a se stessa e inutilizzata. Giovedì è stato fatto un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune e dei concessionari. "Un lavoro sinergico pubblico-privato per imprimere un’accelerazione all’iter di riqualificazione e rilancio dell’ex Delfinario – premette l’assessore al mare Anna Montini – È un processo complesso e articolato, legato alla competenza e alle autorizzazioni di diversi organi ed enti che pongono di fronte, come ormai noto, diversi ostacoli burocratici. Tuttavia, noi andiamo avanti alacremente. Nonostante il ginepraio di competenze, stiamo correndo assieme ai privati per rendere disponibile, anche attraverso singole specifiche iniziative, almeno parte della struttura già per quest’estate". L’idea sarebbe quella di autorizzare singole iniziative così da animare già in questa stagione la struttura, prima di poter risolvere le grane burocratiche e poter cominciare per davvero i lavori di riqualificazione con la realizzazione dell’ospedale delle tartarughe e il centro didattico per il mare. "I nostri uffici e i tecnici di Fondazione Cetacea e Club nautico stanno collaborando con determinazione per risolvere una volta per tutte la situazione, allo scopo di dare il via ai lavori al più presto possibile".