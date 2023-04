I lavori sul lungomare hanno le ore contate

Nuovo lungomare al rush finale. Il terzo e ultimo tratto della passeggiata ciclopedonale che raggiungerà alla Cagnona il confine con San Mauro Mare va verso la conclusione, almeno per quel che riguarda la parte pubblica dell’intervento, realizzato con importante finanziamento della Regione Emilia Romagna. Gli operatori privati, chioschisti e soprattutto bagnini, fanno il conto alla rovescia dei giorni mancanti: aspettano con impazienza di poter partire in quarta con i propri lavori di ricostruzione completa delle strutture, demolite e rimosse dopo la scorsa stagione turistica. Visto l’andamento dei due anni precedenti, quando la conclusione della parte pubblica degli interventi nei primi due stralci della passeggiata è arrivata a estate abbondantemente avviata, con conseguenti ritardi per i privati e riduzione dei servizi offerti ai turisti e degli incassi, non mancano timori da parte degli operatori.

"Siamo preoccupati – dicono alcuni bagnini – soprattutto per i tempi che saranno necessari per realizzare le nuove fognature e tutti gli attacchi e i collegamenti dei sottoservizi". "In realtà gli operatori possono già iniziare a partire con la ricostruzione dei propri stabilimenti e dei chioschi bar – spiega l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Mauri – Proprio per questo e per evitare lungaggini, abbiamo appositamente fatto predisporre canali di ingresso alla spiaggia alla ditta che sta ultimando i lavori sulla parte pubblica, cioè sull lungomare. Per il quale siamo fondamentalmente in linea con il cronoprogramma annunciato". Ovvero "intorno al 10 di maggio per la parte di lungomare che va dal bagno 16 al bagno 7, all’altezza di via Italia. E tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno per la parte che va da nord di via Italia fino ai confini con San Mauro". Poi via libera ai privati.

L’ultimo tratto verso San Mauro è la zona più problematica, storicamente, per quanto riguarda burrasche e soprattutto erosione. Proprio per la scarsità di arenile disponibile in quest’ultimo tratto l’amministrazione comunale ha scelto di realizzare una passeggiata un po’ più stretta: non sarà di 5 metri di larghezza, ma di 3 metri. Chioschi e cabine potranno anche essere leggermente sopraelevati, così da evitare l’impatto più duro con le onde in caso di burrasca. E le cabine potranno restare, ma qui la scelta toccherà ai bagnini, lato monte, e non avvicinate alla battigia come altro.