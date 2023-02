I lavori sul ponte: occhio ai divieti

Al via oggi i lavori di messa in sicurezza del ponte sul Rio Melo in viale Vittorio Emanuele II. Durante il cantiere la viabilità verrà modificata, con inevitabili i disagi per gli automobilisti. Il Comune ha predisposto un piano d’emergenza, con pattuglie della Polizia locale sul posto. Il ponte sarà chiuso al traffico per 24 ore tra sabato e domenica. Negli orari di scuola si marcerà in un’unica direzione. Dalle 13,30 di oggi scatterà il senso unico in direzione Rimini tra le rotatorie agli incroci con i viali Einaudi e Bondeno. Il traffico proveniente da nord, su viale Castrocaro, alla rotonda devierà verso mare. Dalle 13,30 di domani alle 13 di domenica chiusura totale del ponte. Dalle 13 di domenica alle 17 di martedì ritornerà il senso unico in direzione Rimini (sarà alternato per i soli mezzi pubblici).