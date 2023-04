I lavori sulla Statale accelerano Attraversamento pedonale e corsia pronti entro maggio

Addio semaforo pedonale a ridosso della rotatoria tra la statale 16 e via Montescudo. I lavori per il completamento del sottopasso pedonale sul lato sud della rotonda si avviano a conclusione, stimata nella seconda settimana di maggio. Nei prossimi giorni saranno avviate le attività inerenti le finiture del sottopasso con rasatura e verniciatura. Inoltre è stata effettuata nei giorni scorsi la gettata in calcestruzzo per potere installare i guard rail. Lavori che vanno di pari passo con le finiture per completare la rotonda. In maggio aprirà il sottopasso e scomparirà il semaforo pedonale rendendo il traffico più scorrevole, anche in vista dell’estate e dell’arrivo dei turisti in uscita dal casello di Rimini sud. La rotonda verrà completata in luglio quando sarà montata la torre faro che richiederà un intero giorno di lavorazioni. In luglio una delle due grandi rotonde sarà definitivamente completata. Avanzano anche i lavori all’incrocio tra la statale e via della Fiera dove tra aprile e maggio si potrà utilizzare una corsia in più per il traffico proveniente da sud, con l’obiettivo di limitare le lunghe code che si creano nelle ore di punta. La modifica arriva in anticipo rispetto alla tabella di marcia del cantiere. Rimarrà attivo il bypass con la deviazione del traffico, ma entrambe le direzioni di marcia potranno contare su due corsie. Nel frattempo i lavori per la realizzazione del sottopasso pedonale proseguiranno. Nel maxi cantiere tra la ss16 e la consolare per San Marino avanzano i lavori necessari alla realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale e quelli per il tombamento del canale Ausa. Per quanto riguarda la viabilità è confermato l’assetto attuale. L’estate che si avvicina non modificherà il quadro attuale con i collegamenti montemare e maremonte che devono avvenire attraverso via della Fiera e via Flaminia Conca.

a.ol.