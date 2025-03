I legali di Louis: "Smonteremo le accuse di Manuela"

Cinque giorni. Entro mercoledì il giudice per le indagini preliminari deciderà se lasciare in cella Louis Dassilva, il senegalese in carcere da luglio scorso per il delitto di Pierina Paganelli, o scarcerarlo, come hanno chiesto venerdì i suoi legali al termine dell’udienza sugli incidenti probatori. "Il quadro indiziario è fortemente mutato – dicono i suoi legali Riario Fabbri e Andrea Guidi – dopo l’esito delle perizie. Non sono state rilevate tracce di Dna di Dassilva sulla scena del crimine, e la perizia sulla telecamera della farmacia dimostra che Louis è più alto della persona ripresa dalla cam3". Gli accertamenti periti proseguiranno per capire se la persona ripresa è di colore. Domani il 35enne senegalese sarà interrogato in carcere. I suoi legali e la criminologa Roberta Bruzzone – consulente della difesa di Dassilva – sono certi di smontare le accuse di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina ed ex amante di Louis, che dopo 17 mesi ha rivelato che lui era già in garage la mattina del 4 ottobre 2023 quando lei trovò il corpo della suocera, uccisa la sera prima. La Bianchi è indagata per favoreggiamento. "Le dichiarazioni della Bianchi – dicono Fabbri e Guidi – non sono sostenute dalle prove scientifiche finora emerse nell’indagine". Per Bruzzone "la Bianchi non è credibile. La sua versione, più che aggravare la posizione di Dassilva, può migliorarla". "Le dichiarazioni fatte da Manuela – ribatte Davide Barzan, consulente legale della Bianchi – sono credibili, sono state già state riscontrate dagli inquirenti. Tanto che il pm Davide Paci ha chiesto l’incidente probatorio per cristalizzarle"

Manuel Spadazzi