I legionari di Cesare invadono il centro di Rimini Rievocazione per il passaggio del Rubicone

Il Rubicone è passato, la guerra civile è aperta mentre i legionari marciano su Rimini. Accadeva il 10 gennaio del 49 avanti Cristo. Giulio Cesare superò il Rubicone con le armi. Fu il famoso Alea Iacta Est raccontato da Svetonio nel ‘De vita Caesarum’. Un momento e una frase che passarono alla storia, profondamente. Oggi Rimini rivive quei momenti e lo farà con i legionari, in arrivo con il gladio per imporre la legge delle armi e ribaltare la Repubblica. Giulio Cesare entrò nell’allora Ariminum dove tenne una locuzione rivolta alla fedelissima XIII Legio Gemina. Oggi come allora Rimini celebra quel passaggio chiave della storia di Roma rievocando quei momenti. Il foro di Rimini oggi si chiama piazza Tre Martiri, già piazza Giulio Cesare. I suoi uomini, i legionari della Tredicesima Legione, ribattezzati ‘Leoni della Gallia Cisalpinà guidandoli contro Roma’, saranno in città. I legionari in costume della ‘Legio XIII Geminà’, associazione culturale riminese di rievocazione storica e archeologia sperimentale fondata nel 2011, arriveranno in centro storico partendo dal ponte di Tiberio che segna l’inizio della Via Emilia. qui si esibiranno in addestramenti militari. Poi partirà la sfilata lungo Corso d’Augusto fino ad arrivare in piazza Tre Martiri dove è in programma la cerimonia con la lettura della locuzione di Cesare ai militari. Ancor oggi il motto attribuito a Giulio Cesare compare nel cartiglio dello stemma del Comune di Rimini in cui è Jacta Est Alea. Sempre oggi è prevista una visita all’interno dell’area archeologica del ponte romano di San Vito, che molti ritengono il vero ponte legato a Cesare.