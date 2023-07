I legionari ’invadono’ Rimini Viaggio alla scoperta dei romani

Romani in piazza Ferrari a Rimini, a fianco dell’antica Domus del Chirurgo. Torna la Legio XIII, il gruppo riminese di rievocazione storica che vuole onorare la legione con cui Cesare attraversò il Rubicone. Questa sera dalle 21 alle 23 i legionari procederanno con ronde in giro per le vie del centro e poi in piazza Ferrari. Seguiranno le spiegazioni sugli armamenti e l’abbigliamento. I più piccoli potranno avvicinarsi alle riproduzioni dei giochi che i ragazzini romani svolgevano. Spazio anche alle ricostruzioni dei ferri medico chirurgici rinvenuti nella Domus, e alle riproduzioni in scala di opere ingegneristiche quali ponti, strade, acquedotti e accampamenti, per capire come i romani li costruivano ed i segreti della loro longevità. Sarà un viaggio nel tempo, un’esperienza che porterà adulti e ragazzi a toccare le radici della nostra storia.