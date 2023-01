I Lions club donano 1.200 euro all’emporio solidale per comprare cibo alle famiglie bisognose

Senza le donazioni, non potrebbe andare avanti. Per fortuna in tanti stanno aiutando ’U i è da magné’, il nuovo emporio solidale di Santarcangelo dove le famiglie più bisognose fanno la spesa gratis. L’ultima donazione arriva dai Lions club Rimini Malatesta e Santarcangelo. La sindaca Alice Parma e l’assessore al welfare Danilo Rinaldi ieri hanno accolto una delegazione dei due club, che hanno consegnato un assegno di 1.200 euro: serviranno per l’acquisto di cibo e beni di prima necessità. La somma è stata raccolta dai Lions club durante l’ultima Fiera di San Martino, con la vendita di mele fornite (gratis) dall’azienda Marlene. "Il dono del Lions non è il primo e non sarà l’ultimo – dicono sindaca e assessore – Il nuovo emporio solidale gestito dai volontari di Ven èulta è riuscito a coinvolgere profondamente la comunità di Santarcangelo. E grazie al Lions di Santarcangelo abbiamo avviato i contatti con la fondazione del Banco Alimentare per garantire all’emporio una fornitura continuativa di cibo".