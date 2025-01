I Lions della Provincia omaggiano il compositore. Carlo Alberto Rossi

Uno spettacolo musicale dedicato al famoso compositore riminese Carlo Alberto Rossi e ai suoi indimenticabili successi internazionali è quello organizzato dai Lions Club della provincia di Rimini. Appuntamento fissato per giovedì della prossima settimana al Teatro Galli (contributo minimo di 20 euro).

La raccolta consentirà la realizzazione del Service internazionale Lions verso La Créche-Casa delle Figlie Della Carità San Vincenzo De Paoli di Betlemme (Palestina) che accoglie e assiste circa 50 bambini di età fino 6 anni nella quale si registra il 40% in più della capacità accettabile degli ambienti. La struttura che da 140 anni è un punto di riferimento in un territorio così martoriato da divisioni e conflitti religiosi, necessita di un ampliamento e una ristrutturazione sia dal punto di vista ambientale sia per l’efficienza energetica.

L’iniziativa coinvolge la fondazione internazionale Lions Lcif per il 50% e la parte mancante al raggiungimento del budget di 234mila euro sarà raccolta con tante iniziative come il concerto riminese. Per la donazione e per la assegnazione del posto a teatro 347-4953130, 335-7465047.