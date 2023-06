I lunedì ad Arcore con Silvio "Ci preparavamo per i processi ma si parlava di Rimini e Milan"

I lunedì ad Arcore. Le chiaccherate sul Milan. E poi i ricordi. Tanti ricordi dei bei tempi andati a Rimini, di quando un giovanissimo Berlusconi cantava nei caffè concerto e poi andava a divertirsi. "E mi davo parecchio da fare con le ragazze..", sorrideva il Cavaliere, durante quelle lunghe riunioni di lavoro ad Arcore che, inevitabilmente, finivano per trasformarsi in amarcord. L’avvocato Paolo Righi e il commercialista Gianfranco Santolini hanno conosciuto molto bene il Cavaliere. Per anni "siamo andati ad Arcore quasi ogni lunedì".

A portare Righi e Santolini sulla strada di Berlusconi è stata... Nicole Minetti. L’igienista dentale riminese grazie all’incontro con il Cavaliere era riuscita a candidarsi e a essere eletta consigliera regionale in Lombardia. Travolta dallo scandalo per le feste nelle ville di Berlusconi, si è rivolta a Righi per essere difesa nel processo ’Ruby bis’ (conclusosi con una condanna per favoreggiamento della prostituzione). E così "ho conosciuto Berlusconi anche io – racconta Righi – Il primo incontro nel 2011. Da allora tante volte sono tornato ad Arcore". Fino al 2020 "capitava di andare almeno due volte al mese". "Quei lunedì ad Arcore – continua Righi – sono stati memorabili. Si finiva per parlare sempre di Rimini e di calcio". E Righi, milanista sfegatato, ricorda: "A Berlusconi, per scherzare, dicevo spesso che io ero più milanista di lui e avevo visto più partite di lui...". Con il Covid poi gli incontri si sono fatti più rari. Ma Righi è tornato comunque ad Arcore, in varie occasioni.

È stato Righi poi a fare il nome di Santolini allo staff di Berlusconi, per i processi del ’Ruby ter’. "Mi hanno ingaggiato nel 2014 – dice Santolini – affidandomi un compito delicato: spulciare tra i conti di Berlusconi, e dimostrare che le persone indagate hanno beneficiato delle donazioni di Berlusconi prima, durante e dopo i processi". Santolini era già un ’fan’ del Cavaliere "prima di conoscerlo di persona. Avevo chiamato una mia barca Grazie Silvio. E una volta ad Arcore mi chiese: davvero lei mi ha intitolato una barca?". Berlusconi, con Santolini e Righi, spesso si fermava "a parlare di Rimini. Era innamorato della nostra terra, ricordava a memoria nomi di locali, hotel, luoghi frequentati da ragazzo. E ci diceva sempre: se in tutta Italia si facesse turismo come lo si fa a Rimini, saremmo un paese migliore".

