I lupi arrivano a Riccione: avvistati in strada

Lupi a Riccione. L’ultimo avvistamento arriva da via Lombardia. Siamo nella zona alta di Riccione, non troppo distante dal confine con Coriano e dalla zona di Misano. Per questo la segnalazione rilanciata sui social in questi ultimi giorni non sorprende. A Misano da oltre un anno ormai, gli avvistamenti sono una costate come anche le predazioni di gatti o quanto i lupi riescono a trovare in un territorio dove le prede naturali come cinghiali e caprioli scarseggiano sempre più. A Misano sono stati svolti diversi incontro con la cittadinanza alla quale i referenti dello sportello Lupo hanno spiegato quali sono le accortezze per limitare i problemi che i lupi potrebbero provocare nella ricerca di cibo. A Rimini la zona del forese, ovvero il territorio urbanizzato a monte della statale 16 tra Coriano e Vergiano è ormai una pentola a pressione con proteste continue e uccisioni di animali da cortile e da affezione a pochi metri dalle porte di casa.

A Verucchio stessa situazione. Anche qui lupi in branco alla ricerca di cibo per non parlare di Torre Pedrera. Tutto questo senza salire nelle vallate, un ambiente certamente più consono alla presenza del lupo rispetto alla costa. Ora anche a Riccione si avvistano lupi. Possibile che gli esemplari notati tra Coriano e Misano possano avere cambiato zone o comunque si spostino, cosa normale per l’esemplare. Per ora a Riccione, oltre agi avvistamenti, non sono emerse altre situazioni. Semmai quanto i cittadini vedono oggi è la conferma di come i lupi si siano riprodotti avvicinandosi non solo alle zone abitate, ma anche alla costa. L’avvistamento degli ultimi giorni a Riccione, vicino a via Lombardia, è avvenuto lungo il torrente del Marano. I corsi d’acqua possono diventare zone di rifugio per i cinghiali che qui trovano anche del cibo. Una situazione che fa di queste aree un territorio di caccia per il lupo.