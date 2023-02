I lupi fanno strage di alpaca a Sant’Ermete

"Duke, Asterix e Romeo non ci sono più. Sono stati sbranati dai lupi. Siamo sconvolti". Federica Di Mario, titolare del Podere Santa Pazienza, l’azienda agricola e fattoria didattica di Sant’Ermete, è sotto shock per quanto accaduto ieri mattina. Tre cuccioli di alpaca dell’azienda, che possiede un allevamento degli animali, sono stati uccisi ieri mattina prima dell’alba da un branco di lupi. "Stando alle analisi eseguite dal veterinarie, l’attacco è avvenuto tra le 4 e le 6 del mattino. I lupi potevano fare una strage e uccidere anche gli altri alpaca. Probabilmente sono scappati perché spaventati da qualche rumore". Podere Santa Pazienza si trova a Sant’Ermete, in "una zona – continua Federica – tutt’altro che isolata. Ci sono diverse abitazioni vicino a noi, e la strada Trasversale Marecchia è a pochi metri".

Nella fattoria didattica "abbiamo, o meglio avevamo 12 alpaca. I lupi hanno ucciso soltanto i cuccioli". Di questi uno, Asterix, "era nato da poco proprio qui, nella nostra fattoria". Al di là del danno economico, pur rilevante ("un cucciolo di alpaca vale dai 3mila ai 4mila euro almeno, siamo assicurati ma non so ancora se avremo diritto al risarcimento"), per la titolare dell’azienda "è preoccupante il fatto che i lupi abbiano attaccato a Sant’Ermete, in una zona non certo isolata e a pochi chilometri dal centro di Santarcangelo". Gli animali erano fuori, nel recinto, quando sono stati attaccati. "Abbiamo buone recinzioni – continua la Di Mario – e gli animali hanno a disposizione le loro stalle. Mai, prima d’ora, avremmo pensato di doverli difendere dai lupi". E per la Di Mario "va trovata una soluzione". Perché "è vero che i lupi sono presenti da tanti anni nella Valmarecchia ed è normale che attacchino allevamenti in cerca di prede. Ma è meno normale che si spingano fino ai centri abitati". Intanto, dopo quanto è successo, Podere Santa Pazienza ha sospeso le escursioni con gli alpaca dedicate ai bambini. "Tutti gli altri animali sono stressati. Ecco perché abbiamo deciso di sospendere le attività fino al 26 novembre. E ancora non sappiamo come a spiegare ai bambini che Duke, Asterix e Romeo non ci sono più: erano le mascotte della nostra fattoria".