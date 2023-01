I ’magnifici sette’ sulla cresta da 50 anni

Pizzi e merletti, articoli di ferramenta, verniciature d’artista di moto storiche. E poi negozi di barbiere, tabaccherie e latterie. Hanno una cosa in comune: almeno mezzo secolo di vita, mantenendo alcune caratteristiche originarie, e per questo sono entrate d’imperio, nell’anno appena concluso, nell’albo delle ’botteghe storiche’ di Palazzo Garampi, istituito nel 2009, che ha toccato quota settanta. Le new entry, o ’magnifiche sette’ del 2022, sono l’officina di verniciatura per auto storiche di Massimo Moretti, i negozi di barbiere di Walter Medri e di Valerio Lazzarini e Edo Moretti, la ’Ferramenta Dardari’ di via Garibaldi alla tabaccheria Biagini di Torre Pedrera gestita, sin dagli anni Trenta solo da donne, i ’Ricami di Firenze’ della famiglia Burchietti che porta da decenni le tovaglie ricamate dalla Toscana fino a Miramare, e il ’Bar latteria Gessaroli’ punto di riferimento davanti alla stazione di Viserba.

Come si fa a ’tenere botta’ per almeno cinquant’anni? "C’è lo spirito pioneristico romagnolo, quel mix di accoglienza, intuito, senso pratico e capacità di adattamento, c’è la qualità che diventa tradizione eseguita a regola d’arte, c’è il radicamento al territorio – sottolinea l’assessore alle attività economiche Juri Magrini –. L’inserimento nell’albo è un riconoscimento prezioso per tutte le attività storiche e allo stesso tempo una misura di sostegno per le imprese di fronte alle difficoltà che stanno caratterizzando questo particolare periodo storico fra crisi energetica, inflazione, dopo due anni di pandemia". Magrini ricorda che l’amministrazione ha varato "un pacchetto di misure trasversali che rappresenta un importante aiuto per la preziosa attività dei negozi e delle botteghe di vicinato, il cui valore straordinario è emerso ancor più in questi ultimi anni". Le botteghe iscritte possono richiedere gli incentivi economici previsti nell’avviso Sise 2022 del Comune, che ha preso il posto di quello precedente della ’No Tax Area’.

Mario Gradara