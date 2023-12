I mercatini solidali Ior per sostenere la ricerca contro il cancro

In questi giorni tanti volontari Ior sono impegnati nei mercatini solidali di Natale. A Cattolica oltre a tanti prodotti artigianali viene proposta una ricca lotteria con premi a base di dolci e sorprese. "Il Natale dell’Istituto oncologico romagnolo – spiegano i volontari – è ricco di tante proposte attraverso le quali si potrà sostenere la ricerca scientifica contro il cancro portata avanti dall’Irst di Meldola, per offrire ai pazienti cure personalizzate". I mercatini sono allestiti davanti all’ospedale di Cattolica tutti i giorni dalle 8.30 alle 12 e anche presso Villa Ruboli, in via Risorgimento 43, ogni pomeriggio (dalle 15,30 alle 19) fino al 18 dicembre e il 23 dicembre sia al mattino chea al pomeriggio. Aiutare i volontari Ior e fare acquisti ai mercatino è un gesto prezioso per finanziare la ricerca e dare speranza alle persone che lottano contro il cancro.