I mercoledì d’autore dedicati alla letteratura

È stata presentata ieri al pubblico e alla stampa la prima edizione di Mementi-Mercoledì d’autore, la rassegna letteraria organizzata da Giochi del Titano Spa in collaborazione con la casa editrice bolognese Minerva. Durante la conferenza stampa tenutasi all’hotel Regina Elena di Rimini è stato svelato il programma degli eventi in partenza il prossimo 4 ottobre nella Sala Rubino di Giochi del Titano alle 20:45. Ottobre e novembre si arricchiscono di nove incontri settimanali con importanti ospiti del mondo letterario, editoriale e giornalistico italiano. Un’idea voluta dal direttore generale Salvatore Caronia, già direttore del Casinò di San Remo.

"Giochi del Titano non è solo divertimento ludico – spiega Caronia – ed è anche impegno e promozione culturale. Da sempre l’arte, lo spettacolo e la letteratura si sono affiancate al mondo delle sale da gioco. Questa rassegna tornerà annualmente nel periodo autunnale e poi in primavera".

La letteratura diventa protagonista e punto di riferimento nel territorio anche grazie a Edizioni Minerva. "Per salvare la cultura servono i libri – racconta l’editore Roberto Mugavero – I libri hanno questo grande potere e siamo felici di aver costruito un programma ricco ed emozionante". Un programma nato sotto la direzione artistica del giornalista sammarinese Sergio Barducci che si alternerà nella conduzione degli incontri ai giornalisti Debora Grossi e Giuseppe Tassi de il Resto del Carlino. Si partirà mercoledì 4 ottobre con lo scrittore Marcello Veneziani con un viaggio nella storia della letteratura italiana con Conversazione sulla tradizione culturale italiana, da Dante a Vico. Il mercoledì successivo è dedicato a Testa alta e avanti, il libro in cui la giornalista televisiva Gaia Tortora ripercorre la storia della sua famiglia a 40 anni dall’arresto del padre. Il 18 ottobre vede come protagonista la riminese Lia Celi e il nuovo romanzo Carolina dei delitti, che vede la scrittrice Carolina Invernizio indagare sulla morte di Emilio Salgari. Si prosegue poi con Tonino Lamborghini che celebrerà il successo del padre in Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale. Novembre aprirà con il giornalista Salvatore Giannella e la prima biografia dell’inventore della Nutella con Michele Ferrero: condividere valori per creare valori. Si prosegue con lo scrittore romagnolo Matteo Cavezzali e il suo giallo storico ambientato sul Delta del Po: Il labirinto delle nebbie. Il 15 novembre vede Edda Negri Mussolini e Mario Russomanno a raccontare I Mussolini dopo Mussolini, mentre mercoledì 22 sarà la volta del candidato Premio Strega 2023 Gian Marco Griffi e Ferrovie del Messico. La rassegna chiuderà l’ultimo mercoledì del mese con la giornalista e scrittrice Federica Cappelletti e il suo libro Per sempre noi due in cui ricorda la sua vita al fianco di Paolo Rossi.