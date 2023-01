I Miami & The Groovers rivisitano i loro successi

Una domenica pomeriggio dedicata alla musica, a Santarcangelo. Appuntamento alle 17 con i Miami & The Groovers, che si esibiranno nella splendida cornice del Teatro Lavatoio in un concerto evento che celebra i 10 anni dall’ uscita del loro album ‘No way back’ che la band riminese ha portato in tour per tutta Europa e in Italia con grande successo. Spazio quindi, nella rassegna ‘Musica Maestri’ (quarta edizione), all’esibizione sul palcoscenico santarcangiolese della band romagnola, che per l’occasione ripercorrerà quei concerti epici con qualche sorpresa. ‘No way back revisited’ è il concerto irripetibile che Lorenzo Semprini e i suoi amici musicisti porteranno per l’unica data in Romagna, ricordando quell’album fortunato e adrenalinico, ricco di canzoni come ‘On a right train’, che sanciva la definitiva consacrazione del gruppo. I Miami & The Groovers hanno un rapporto speciale con il loro pubblico, un legame fatto di onestà e passione, di sogni condivisi lungo la strada che, tappa dopo tappa, concerto dopo concerto, hanno saputo rafforzare, questo anche grazie alla carica comunicativa di Lorenzo Semprini che è in grado di contagiare gli altri componenti della band formatasi nel 2000, composta oltre che da Semprini (voce, chitarra, armonica) anche da Beppe Ardito alla chitarra elettrica e cori, Alessio Raffaelli (piano e fisarmonica) da Marco Ferri alla batteri e Mario Ingrassia al basso.

L’evento sarà aperto da Simon Evans che introdurrà la band che, grazie alle sue sonorità rock, punk, folk e blues, saprà a sua volta trascinare il pubblico in sala.

Rosalba Corti