I migliori artigiani da tutta Italia insieme al ’Califfo’

Vanta centinaia di migliaia di follower. Popolarissimo sui social e non solo Raffaele Piscitelli, meglio noto come ’il Califfo’, che ha persino scritto un libro, Come ti insegno il legno. Appassionato di falegnameria, Piscitelli ne ha fatto un lavoro e da anni attraverso i suoi video insegna come realizzare con semplicità mobili e oggetti per la casa. Il giovane imprenditore di Santarcangelo (35 anni) ha deciso di organizzare un evento dedicato all’artigianato. Sabato, alla Tenuta La Lepre a Santarcangelo, va in scena la prima edizione di Artigiamo.

"Sarà una vera e propria festa del mondo dell’artigianato in tutte le sue forme – assicura ’il Califfo’ – Porteremo qui a Santarcangelo 40 espositori, tra artigiani e aziende, che arriveranno un po’ da tutta Italia". Artigiamo comincerà al mattino (dalle 10) e andrà avanti tutta la giornata. "Saranno presenti, artigiani specializzati nella lavorazione del legno, ma anche della ceramica, del cuoio, del ferro. Presenteranno i loro prodotti, raccontando le tecniche e la passione che ci sono dietro ogni creazione. Accanto a loro, avremo ad Artigiamo aziende produttrici di utensileria, che mostreranno dal vivo le attrezzature utilizzate per lavorare i materiali, offrendo dimostrazioni pratiche". Per Piscitelli "sarà un’occasione per valorizzare l’artigianato, sia dal punto di vista di chi lo realizza, sia di chi lo rende possibile con strumenti e competenze".