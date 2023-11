I migliori vini della Romagna a Coriano

Vini introvabili per veri appassionati. Sarà il meglio della Romagna con un richiamo alla Toscana il tema del secondo Wine Forum del Coriano Wine Festival, atteso sabato alle 20 in sala Isotta al Teatro Corte di Coriano. "Sarà una degustazione di autentiche meraviglie, vini contesi dagli appassionati e dai cultori del buon vino con Alessandro Mori, considerato uno tra i più grandi produttori italiani di Brunello al mondo, riconosciuto da critica e pubblico" rivela Francesco Falcone, curatore della rassegna organizzata dalla Pro Loco Coriano e patrocinata dall’amministrazione comunale. In degustazione sei annate del Brunello di Il Marroneto. La tappa successiva sarà il 2 dicembre con Chiara Condello, giovane vignaiola romagnola. Tema dell’incontro sarà ‘Il Sangiovese a Predappio’, in dialogo con Francesco Falcone, la Condello racconterà la sua storia e la sua vita intorno al vino. "Il Sangiovese si racconta con declinazioni e sfumature differenti attraverso inediti appuntamenti che si svolgeranno a Coriano, terra del sangiovese, anche a novembre, dicembre e nei mesi a seguire - spiega l’assessore al Turismo, Anna Pazzaglia -. Mettere insieme tradizione e modernità in un settore, quello vitivinicolo, dove le colline di Coriano, del riminese e della Romagna svolgono un ruolo da protagonista". È richiesta la prenotazione al 3474835584.