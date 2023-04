I modelli del social? Meglio studiare

Al giorno d’oggi studio e sacrificio vengono sempre meno contemplati. Spesso si viene attratti da modelli che si vedono sui social, dove per avere successo basta possedere ‘doti’ che niente hanno a che fare con la cultura. Questo porta a pensare che per aver successo nella vita si possa fare a meno dello studio. Studiare è invece fondamentale per avere le conoscenze e le competenze necessarie per il futuro. Senza tutto ciò saremmo ignoranti e più influenzabili. Studiare è come scalare una montagna: faticoso, ma quando si arriva alla vetta il panorama è meraviglioso.

Maria V. Bucci 3 A