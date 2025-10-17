I Moka club pronti a stupire: "Faremo ballare tutti con il nostro concerto"

Pronti a coinvolgere il pubblico con i successi di ieri e di oggi, i Moka Club domani (alle 20,30) si esibiranno a Riccione in piazza Unità per CiocoPaese, l’evento che in questa edizione si intreccia col 103esimo anniversario della nascita del comune di Riccione. Sarà una festa nella festa che per la band, che celebra quest’anno i 30 anni di carriera.

Per voi è un traguardo importante... "Eh sì, anche perché non ci arrivano in tanti – ride il bassista Andrea Nardi, in arte Tony Mannaja – Quando abbiamo cominciato nel 1995, eravamo dei ragazzini. Resistere così a lungo insieme è una gran bella cosa. Da allora abbiamo cambiato qualche musicista, ma la base è sempre la stessa. Da una dozzina d’anni la formazione è stabile, con Jackie Brown (percussioni e voce), mio ‘socio’ dal primo giorno; il tastierista Mr Lova Lova, con noi dal 1998; il cantante solista Neil White, aggregatosi 25 anni fa. E poi il batterista Kananga, i chitarristi Terry Corallo e Raffa Nui, il sassofonista Stiv Ostin e il deejay Maruzzella".

Come state festeggiando questo 30esimo compleanno? "Con un tour che ha voluto coinvolgere tutti. Siamo partiti già a Capodanno il concertone a Cesena per poi continuare con tante daet, anche durante l’estate, portando in giro il nostro show in Emilia Romagna, San Marino, Toscana, Marche. È bello vedere che i nostri concerti riescono a riunire tante generazioni: dai ventenni a persone della nostra età e anche più grandi. A volte in platea ci sono intere famiglie unite!".

A Riccione cosa proporrete? "Lo spettacolo inizia dagli anni ’80 con i brani storici di allora fino ad arrivare a quelli dei nostri giorni, pezzi molto noti adatti al nostro pubblico. La nostra caratteristica è tenere insieme tutto con uno show pieno di energia. Siamo felici di tornare a Riccione, perché non venivamo qui da tanti anni. Questo sarà il nostro ultimo concerto all’aperto, poi il tour continuerà al chiuso".

Come proseguirà l’avventura dei Moka club? "Continueremo con l’attuale formula dei nostri spettacoli, perché ci piace tanto. Ma c’è anche l’idea di fare particolari e impegnativi show. Nel nostro arco abbiamo tante frecce. Siamo stati precursori di tante cose. Negli anni ’90 per primi abbiamo portato un intrattenimento diverso da quello delle orchestre. E dodici anni fa abbiamo introdotto un deejay con la musica live".

Nives Concolino