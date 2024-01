I musei fanno il pieno di visitatori e incassano 1,2 milioni di euro

"Il 2023 è stato un anno record per ingressi a mostre e musei, e ha registrato un importante ritorno al cinema e a teatro". A tirare le somme degli Istituti culturali è il segretario di Stato Andrea Belluzzi, insieme al direttore Paolo Rondelli e ai responsabili dei tre settori: Vito Testaj per teatri e cinema, Mario Marchioni per musei e monumenti, Lucia Cecchetti per biblioteca e archivio di Stato. "I dati dei cinema sono incoraggianti – spiega Testaj – Abbiamo registrato una crescita del 49% degli ingressi rispetto all’anno scorso". Poi il teatro. San Marino ha presentato nel 2023 ben 37 spettacoli, lavorando contemporaneamente a progetti con le scuole e a laboratori creativi aperti al pubblico. Sono complessivamente 200 i carnet e gli abbonamenti venduti per la stagione teatrale.

I dati più roboanti sono sicuramente quelli dei musei, che l’anno scorso hanno incassato oltre 200mila euro in più rispetto al 2022 (per 1,2 milioni di euro di incassi complessivi) aumentando del 118% le presenze. "La nostra proposta piace – sottolinea Marchioni – Le strategie comunicative funzionano e i risultati sono ottimi. La riapertura della Seconda Torre ha ’trascinato’ anche gli altri musei". Buoni i risultati delle mostre temporanee, 12 quelle presentate nell’ultimo anno. Non ci sono dati relativi agli incassi per biblioteca e archivio di Stato che, ricordano il segretario di Stato Belluzzi e la responsabile Cecchetti, "fanno un lavoro di pubblica utilità e di conservazione del patrimonio storico".