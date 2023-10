I musulmani scendono in piazza "per la Palestina": corteo blindato

In marcia per la Palestina. Domani la comunità musulmana riminese e gli attivisti di Casa Madiba scenderanno in piazza per chiedere "la fine dei bombardamenti nella Striscia di Gaza" da parte di Israele, nonché "l’apertura incondizionata dei valichi di accesso alla Striscia per il transito di tutti i beni necessari alla popolazione".

La manifestazione di domani arriva dopo i presidi organizzati davanti alla Prefettura (l’ultimo martedì), per chiedere immediatamente il ’cessate il fuoco’. La marcia partirà dalla stazione verso le 15. Da qui il corteo sfilerà per le vie del centro storico. Hanno già dato l’adesione alla manifestazione i giovani musulmani di Rimini e altre associazioni che rappresentano la comunità islamica nella nostra provincia.

Del corteo si è parlato a lungo ieri in un vertice in Prefettura. È stato già definito il piano per la sicurezza. La manifestazione di domani è autorizzata, ma visti gli scontri già avvenuti in altre città l’attenzione verso il corteo sarà massima. Previsto un importante spiegamento di poliziotti e carabinieri.