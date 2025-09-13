I mutui prima casa diventano realtà. Anche le banche danno il via libera

Una convenzione con gli istituti di credito per la concessione di prestiti e mutui agevolati previsti dalla legge sull’emergenza casa. E’ quella firmata ieri dal governo, precisamente dai segretari di Stato alle Finanze e al Territorio, Marco Gatti e Matteo Ciacci. "Con questa firma – dicono dal governo – si completa l’attuazione della normativa, dando piena operatività alla garanzia dello Stato per la prima abitazione, forse il tassello più rilevante dell’intero intervento". La convenzione, firmata con Cassa di Risparmio, Banca di San Marino e Banca Agricola Commerciale, dà il via libera a specifiche condizioni di particolare favore per le famiglie sammarinesi contenute nella norma. E’ prevista la garanzia diretta dello Stato (Eccellentissima Camera) sui mutui prima casa. I destinatari prioritari sono i cittadini under 45 con il limite di reddito è fissato fino a 18.000 euro pro-capite imponibili annui (pari a circa 33.000 euro lordi). Tra i 40.000 e i 230.000 euro l’importo finanziabile, con un tasso composto dall’Euribor più uno spread massimo del 2 per cento. "A sostegno della misura – spiegano Gatti e Ciacci – il Congresso di Stato ha già stanziato 5 milioni di euro per il 2025, che consentono l’immediata operatività della garanzia statale e l’attivazione dei mutui".

Questa iniziativa "rappresenta una risposta concreta e strutturale alla domanda abitativa, offrendo a giovani coppie e famiglie l’opportunità di accedere a finanziamenti a condizioni certe e sostenibili. Vogliamo ringraziare gli istituti bancari convenzionati per la collaborazione e tutti gli attori che hanno contribuito alla definizione dell’accordo. Questo passaggio segna un punto di partenza importante nelle politiche abitative della Repubblica". "La casa è un punto fermo per tutti – dice il segretario alle Finanze – quindi dobbiamo cercare di mettere le persone in condizione di costruire la loro casa di proprietà". Per Ciacci si tratta di "una risposta concreta e strutturale alla domanda abitativa. Il mutuo garantito dallo Stato viene reintrodotto ufficialmente nel nostro Paese. Un buon risultato. Ci abbiamo creduto. È un primo passo".