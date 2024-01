I Natali da record di NexTime

Tradizione e continuità per la Repubblica di San Marino, innovazione e glam per il centro di Milano Marittima. Per San Marino Outlet Experience una vera giostra dei cavalli d’epoca realizzata nel 1800 oltre a show, luci e una pista del ghiaccio per grandi e piccini. Il Natale è sempre da record per la sammarinese NexTime Eventi, ’regina’ degli eventi delle feste invernali. L’agenzia internazionale di Alberto Di Rosa quest’anno ha attivato complessivamente oltre 100 persone tra figuranti, artisti, musicisti, artigiani, collaboratori e consulenti. Stendendo centinaia di metri quadri di ghiaccio per le piste di pattinaggio e chilometri e chilometri di luminarie natalizie. Dal Titano a Milano Marittima. Il lavoro certosino di specialisti delle scenografie e degli allestimenti ha reso indimenticabile il risultato del progetto.