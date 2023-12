I negozianti: "In centro storico subito telecamere e più parcheggi"

Sarà l’ultimo bilancio dell’amministrazione targata Alice Parma, quello che a giorni sarà presentato e discusso in consiglio comunale. Confesercenti si aspetta "un segnale concreto a sostegno del commercio a Santarcangelo, sia per i gestori delle attività in centro storico sia soprattutto per quelle delle frazioni".

Ma l’associazione di categoria, in vista delle prossime elezioni comunali – si torna alle urne nel giugno 2024 – , sia negli incontri con l’amministrazione sia in tutti quelli avuti fin qui con varie forze politiche di Santarcangelo, ha posto obiettivi a medio e lungo termine. Il primo è quello della sicurezza. "Nel corso degli anni – fa notare Massimo Berlini, responsabile di Confesercenti per Santarcangelo – sono state montate varie telecamere in città. Ma l’area del ’Combarbio’, del nostro centro commerciale naturale, per ora è rimasta completamente scoperta. Non ci sono impianti di videosorveglianza nelle vie del centro storico, le uniche sono quelle installate dagli stessi commercianti". Secondo la Confesercenti "è arrivato il momento di investire in sicurezza e montare nuove telecamere, anche a tutela delle tante attività commerciali in centro".

L’altro nodo resta quello legato ai parcheggi. "L’abbiamo già ricordato quando la giunta ha deciso di far pagare la sosta anche di sera, fino alle 23. È necessario segnalare meglio, con cartellonistica adeguata, le aree di sosta presenti a Santarcangelo. È indispensabile farlo anche in vista della riorganizzazione dei posti auto per i residenti in Ztl, votata in consiglio comunale". Ma per Confesercenti l’attuale dotazione di parcheggi "non è sufficiente. Vanno ricavati altri posti auto". Confesercenti chiede di rispolverare il progetto per ampliare il parcheggio ’Francolini’: "Si è parlato per anni della realizzazione di un parcheggio interrato lì. Poi tutto è finito nel cassetto. La proposta che abbiamo rilanciato con l’amministrazione e i partiti è raddoppiare il ’Francolini’ (che ha oggi circa 250 posti) realizzando il parcheggio sopraelevato. Con un piano in più si potrebbero così raddoppiare i posti, risolvendo molti problemi. Non è vero, come qualcuno sostiene, che avrebbe un impatto estetico: un solo piano in più non comprometterebbe la vista di Santarcangelo, il suo caratteristico skyline".