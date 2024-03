I no vax in campo alle elezioni di Verucchio. In attesa di capire se il centrodestra appoggerà la lista civica Verucchio mia di Roberto Baschetti o punterà su un proprio candidato, e dopo l’annuncio del centrosinistra unito che candida Lara Gobbi, esce allo scoperto anche il movimento 3V. Dopo mesi di incontri il movimento anti-vaccini, che fa riferimento qui a Matteo Angelini, ha sciolto i dubbi: sarà della partita con una lista civica e un candidato. Il nome esiste già: 3V, che in questo caso significherà ’Verucchio e Villa Verucchio’. Per il candidato occorrerà attendere qualche giorno. Non sarà Angelini, attuale consigliere 3V a Rimini: per correre da sindaco si dovrebbe dimettere a Rimini.

Spiega lo stesso Angelini, che è il responsabile della campagna elettorale per il movimento 3V in provincia, che "la lista 3V è il nome del gruppo che si è costituito per dare ai cittadini di Verucchio, Villa Verucchio, Dogana e Pieve Corena. Le 3V sono al centro del nostro progetto: vivere, valorizzare Verucchio, viviamo Villa e Verucchio". Dice ancora Angelini: "Nei mesi scorsi ho incontrato sia la sindaca Stefania Sabba sia Baschetti: riconosco il lavoro fatto da entrambi, ma sono convinto che i cittadini vogliano persone con idee diverse". Ma il candidato sindaco non sarà, come detto, lo stesso Angelini. "Non posso tradire la fiducia di chi, nel 2021 mi ha dato fiducia dandomi la possibilità di ricoprire un ruolo importante nella vita amministrativa di Rimini, la mia città nativa". Angelini avrà comunque un ruolo fondamentale a Verucchio. "C’è un gruppo di persone del paese che vogliono mettersi in gioco per il bene comune. La settimana prossima tutti i nomi saranno svelati". Compreso il candidato sindaco. "Ci sono due nomi su cui stiamo convergendo, un uomo e una donna, entrambi di Villa Verucchio". Con il primo favorito sulla seconda.

Le priorità della lista 3V saranno "recuperare il senso di appartenenza alla comunità, coinvolgere i giovani, più condivisione con i cittadini sui progetti, continuità con l’attività dell’amministrazione uscente ma anche più coraggio per restituire appeal a Verucchio come luogo in cui vivere e aprire attività". I cittadini vi attendono al varco sul tema vaccinazioni. "Sono contro l’obbligo del vaccino".

m.c.