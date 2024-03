I nodi del Parco del mare. Paolo Maggioli: "Il Comune dica che fine faranno i progetti dei privati"

Confindustria ’benedice’ il nuovo spiaggia di Rimini. Ma sul Parco del mare "c’è ancora tanto da fare", fa notare l’ex presidente degli industriali Paolo Maggioli. Con ordine. L’altro ieri il nuovo piano dell’arenile è stato illustrato ai vertici riminesi di Confindustria, dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore Roberta Frisoni, accompagnati dal dirigente comunale Carlo Mario Piacquadio e dal referente tecnico Lorenzo Turchi. Era presente anche Maurizio Ermeti, in qualità di presidente dell’associazione del Piano strategico di Rimini. Entro il 3 aprile andranno presentate le osservazioni al nuovo piano spiaggia, a cui seguiranno poi le eventuali modifiche.

"Il turismo è insieme al manifatturiero uno dei pilastri dell’economia riminese – dice Alessandro Pesaresi, il presidente della delegazione territoriale di Rimini per Confindustria – Da tempo sosteniamo che, per essere attrattivi, dobbiamo pensare a un nuovo modello turistico che permetta a Rimini di essere competitiva in Italia e a livello internazionale". È importante allora dotarsi di un nuovo piano spiaggia e "agire in un’ottica di sistema, con il coinvolgimento di tutti: le

istituzioni, gli enti, le imprese". Agli industriali il sindaco ha ribadito l’importanza del nuovo piano dell’arenile, "un’opportunità unica per proiettare Rimini e la sua spiaggia nel futuro". L’obiettivo è rinnovare la spiaggia "affinché sia complementare e armonico con il Parco del mare". Per i bagnini (e non solo) il nuovo piano, prima di essere approvato, andrà modificato e migliorato. Anche secondo le associazioni ambientaliste è necessario

rivedere alcune cose. Tanto che sabato si terrà (al palazzo del turismo alle 15) l’incontro La spiaggia di chi?, organizzato da associazioni ambientaliste e animaliste del Riminese. Un’occasione per "discutere del nuovo piano spiaggia e fare proposte".

Il piano spiaggia, l’ha ribadito Sadegholvaad, dovrà "armonizzare" l’arenile con il nuovo lungomare. Mentre procedono i lavori a Bellariva, Paolo Maggioli, ex presidente di Confindustria, torna in pressing su Palazzo Garampi: "Tanti imprenditori hanno partecipato con manifestazioni d’interesse al Parco del mare, perché hanno progetti da sviluppare. Sono passati 8 anni e non si sa nulla. Che fine faranno tutte le proposte avanzate dai privati? Ci auguriamo che il Comune faccia chiarezza, tante imprese sono pronte a partire con i lavori". Per la cronaca, furono 155 i progetti presentati: l’82% di questi fu dichiarato "compatibile" dal Comune. Tra i progetti nuovi locali, centri benessere e palestre, parcheggi interrati.

Manuel Spadazzi